Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri gelir mi? Gözler kabine kararlarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da yaptığı açıklamada tatilin 9 ya da 10 gün olacağına işaret etmişti. 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor, hemen ertesi pazartesi günü de bayramın arifesi oluyor. Aradaki bir günün birleştirilerek tatilin 11 güne çıkması netleşecek. Bayramda kısıtlama olup olmayacağı da ele alınacak. Salgında son durum değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Koca’nın da sunum yapması bekleniyor.