Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri gelir mi? Gözler kabine kararlarında
Kurban Bayramına sayılı gün kala gözler bir kez daha sokağa çıkma ve kısıtlama kararlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Kabinenin en önemli gündem maddesi bayram tatilinin süresi ve bayramda kısıtlamaların gelip gelmeyeceği. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? kısıtlamalar geri gelir mi?
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Arefe ile birlikte 4,5 gün sürecek Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının sonrasında belli olması bekleniyor. Daha önceki bayramlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalarla geçmişti, aşılmanın hız kazanması ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Türkiye haziran ayında büyük oranda normalleşmeye geçiş yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da yaptığı açıklamada tatilin 9 ya da 10 gün olacağına işaret etmişti. 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor, hemen ertesi pazartesi günü de bayramın arifesi oluyor. Aradaki bir günün birleştirilerek tatilin 11 güne çıkması netleşecek. Bayramda kısıtlama olup olmayacağı da ele alınacak. Salgında son durum değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Koca’nın da sunum yapması bekleniyor.
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BAYRAM NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.
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19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.