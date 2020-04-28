Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yollar açılacak mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, Ramazan ayının ilk haftası tamamlanırken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bayram ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan bir diğer konu ise 'Bayramda yollar açılacak mı?' sorusu oldu. Peki, son gelişmelere göre bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı ve bayramda yollar açılacak mı? İşte, o konu hakkında pek çok vatandaşın merak ettiği bazı detaylar
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Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların araştırmaya başladığı "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı" sorusu son günlerde pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bayramda yollar açılacak mı ve seyahat yasağı kalkacak mı sorusu da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağına da değindi. Erdoğan şunları söyledi;
Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00’dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs’ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.
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Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah’ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı’nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.
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Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.
Peki, bayramda yollar açılacak mı? İşte, Kültür ve Turizm Bakanının verdiği o detaylar...
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BAYRAMDA YOLLAR AÇILACAK MI?
Hürriyet’e konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.
Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:
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“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”