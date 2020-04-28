Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yollar açılacak mı?

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların araştırmaya başladığı "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı" sorusu son günlerde pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bayramda yollar açılacak mı ve seyahat yasağı kalkacak mı sorusu da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağına da değindi. Erdoğan şunları söyledi;



Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00’dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs’ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.



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