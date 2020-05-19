Gündem Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 21:52 , 19 Mayıs 2020 - 21:56

Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi günler? Arefe günü (23 Mayıs Cumartesi) yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sokağa çıkma yasağının bayramda kaç gün olduğu ve arefe günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı bu kapsamda sorgulanıyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi günler sokağa çıkma yasağı var? 23 Mayıs arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin detayları....