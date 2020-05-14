Bayramda seyahat yasağı kaldırılacak mı, geçiş serbest olacak mı? Yollar Ramazan Bayramı'nda açılır mı?

Bayramda seyahat yasağı olacak mı? sorusu yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan oldu. Corona virüsü nedeniyle 15 ilde devam eden seyahat kısıtlaması kapsamında, çok sayıda vatandaş, 'yolculuk yasağı bayramdan önce biter mi? konusuna yoğunlaştı. İşte, 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramda bitip bitmeyeceğiyle ilgili ayrıntılar.