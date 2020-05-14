Bayramda seyahat yasağı kaldırılacak mı, geçiş serbest olacak mı? Yollar Ramazan Bayramı'nda açılır mı?
16 ilde kaldırılan seyahat yasağının ardından, iller arası giriş çıkışın kapalı olduğu diğer illerde Ramazan Bayramı'na gözler çevrildi. Kademeli olarak hayat geçirilen normalleşme takviminde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin bulunduğu 15 ilde bayram öncesi seyahat kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı gündem konusu oldu. Bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olanlar İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki kararına göre hareket edecek. Peki, Bayramda seyahat yasağı kaldırılacak mı? Ramazan Bayramı'nda İller arası giriş çıkış açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Bayramda seyahat yasağı olacak mı? sorusu yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan oldu. Corona virüsü nedeniyle 15 ilde devam eden seyahat kısıtlaması kapsamında, çok sayıda vatandaş, 'yolculuk yasağı bayramdan önce biter mi? konusuna yoğunlaştı. İşte, 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramda bitip bitmeyeceğiyle ilgili ayrıntılar.
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SEYAHAT YASAĞI BAYRAMDA BİTER Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seyahat yasağı ile ilgili açıklamada bulunarak 9 ilde seyahat yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir." dedi.
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Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Genelgeye göre, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.
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Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
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Kısıtlamanın kaldırıldığı 16 il haricindeki 15 ilde giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Bu tarihte yeniden bir kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.