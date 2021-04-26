Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağında son durum

Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.