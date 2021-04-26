Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağında son durum
Son kabine toplantısına alınan kararlar gereği seyahat yasağı hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanıyor. Yeni bir kabine toplantısı öncesi alınacak kararları merak eden vatandaşlar, şehirler arası seyahat yasağında son durumu merak ediyor. Özellikle bayram için alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağında son durum
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Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.
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Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.
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SEYAHAT YASAĞINDA GÜNCEL UYGULAMA
Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Seyahat yasağı da bu saatleri kapsıyor.
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Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebiliyor.
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Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamıyor. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edebiliyor.