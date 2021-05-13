Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 - 15:03 | 13 Mayıs 2021 - 15:03

Bayramda 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları(aile hekimlikleri) ve eczaneler açık mı? Eczaneler ve sağlık ocaklarının durumu

Bayramda en çok araştırılan konulardan biri de sağlık ocaklarının (aile hekimlikleri) ve eczanelerinin durumu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanma dönemine denk geldi. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) yasaklardan muaf tutulacak. Peki, bayramda 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları(aile hekimlikleri) ve eczaneler açık mı? Eczaneler ve sağlık ocaklarının durumu