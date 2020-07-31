Bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi? Bayramın ilk günü ücretsiz olan ulaşım araçları

Arefe günü ve bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu 30 Temmuz Perşembe günü itibariyle pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Otobüsler kadar merak edilen diğer ulaşım araçları ise vapurlar, metrolar, tramvaylar ve Marmaray oldu. Peki, arefe günü ve bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi olacak? İşte, pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren ücretsiz ulaşım hususunda bazı detaylar



Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre bayram boyunca ücretsiz olacak olan toplu taşıma araçları, İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüslerini de kapsayacak. İşte, bayramda metro, metrobüs, otobüs ve marmaray ücretsiz olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler



İSTANBUL'DA ULAŞIM 4 GÜN ÜCRETSİZ



İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.



Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.



