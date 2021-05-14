Bayramda otobüsler çalışıyor mu?

Ankara EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, tam kapanma sürecinde bazı toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek. Çalışmaya devam edecek toplu taşıma araçlarının düzeni ise şöyle olacak:



7 MAYIS’A KADAR METRO ÇALIŞACAK



7 Mayıs Cuma gününe kadar hafta içinde metro ve ANKARAY 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem araçları çalışmayacak. Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde, metro güzergâhlarında çalışmakta olan otobüs hatları ile hizmet verilmeye devam edilecek.