Bayramda marketler açık mı?... İşte market çalışma saatleri
Bayramda marketler açık mı sorusu vatandaşların bugün merak ettiği konular arasında yerini alıyor. A 101, ŞOK, BİM gibi marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki bayramda marketler hizmet veriyor mu? İşte detaylar
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Bayramda marketler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban bayramında alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle internetten Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerini araştırıyorlar.
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MARKETLERİN KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00
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Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir.