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Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 - 10:43 | 

Bayramda marketler açık mı?... İşte market çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı sorusu vatandaşların bugün merak ettiği konular arasında yerini alıyor. A 101, ŞOK, BİM gibi marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki bayramda marketler hizmet veriyor mu? İşte detaylar

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Bayramda marketler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban bayramında alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle internetten Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerini araştırıyorlar.

2MARKETLERİN KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞMA SAATLERİ

MARKETLERİN KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00

3

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir.

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