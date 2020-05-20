Bayramda marketler açık mı 2020? İşte, bayramda market ve bakkallar genelgesi!

Marketler bayramda çalışıyor mu sorusuna edinecekleri bilgilere göre hareket edecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sınırları belirlenen açık olan marketler için detaylar, yine bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belirlendi. İşte, bayramda marketler açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler



BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?



Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;



Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.