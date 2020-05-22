Bayramda marketler açık mı 2020? Bayramda marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Bayramda marketler açık mı? sorusu, 4 gün 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde gündeme gelen konulardan oldu. 22 Mayıs saat 00.00'da başlayacak olan yasak öncesinde, bayram alışverişlerine yöne verecek olan vatandaşlar, bayramda marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi almak istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 23 24 25 26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma durumu hakkında bilgiler yayınlandı. Peki, Bayramda marketler açık mı 2020? Bayramda marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte, bayramda marketlerin çalışma saatleri hakkında merak edilen ayrıntılar....
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Bayramda marketler açık mı sorusu ile alışverişleri konusunda herhangi bir yasağın olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Bayramda marketler saat kaça kadar açık ve kaçta açılıyor sorusu ile alışveriş için dışarı çıkabilme saatlerini sorgulayan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde hareket edebilecek. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, bayramda marketler saat kaç arası açık sorusuyla ilgili merakla araştırılan bazı bilgiler
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Bayramda marketler açık olacak mı sorusu, tüm Türkiye'de 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Bayramda marketler çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek olan pek çok vatandaş, 4 günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dışarı çıkacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
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24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
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Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
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MARKET ÇALIŞANLARI YASAKTAN MUAF OLACAK
Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),