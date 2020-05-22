Bayramda marketler açık mı 2020? Bayramda marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Bayramda marketler açık mı sorusu ile alışverişleri konusunda herhangi bir yasağın olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Bayramda marketler saat kaça kadar açık ve kaçta açılıyor sorusu ile alışveriş için dışarı çıkabilme saatlerini sorgulayan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde hareket edebilecek. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, bayramda marketler saat kaç arası açık sorusuyla ilgili merakla araştırılan bazı bilgiler



BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?



Bayramda marketler açık olacak mı sorusu, tüm Türkiye'de 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Bayramda marketler çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek olan pek çok vatandaş, 4 günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dışarı çıkacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;



Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.