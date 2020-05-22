Bayramda marketler açık mı 2020? Bayramda marketler saat kaç arası açık?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması nedeniyle, market ve bakkalların çalışıp çalışmayacağı vatandaşların araştırdığı konulardan oldu. Marketler bayramda çalışıyor mu sorusuna edinecekleri bilgilere göre hareket edecek olanlar, bayramda marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı. Genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. Peki, bayramda marketler açık mı 2020? Sokağa çıkma yasağında bayram çalışıyor mu?



BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?



Bayramda marketler açık olacak mı sorusu, tüm Türkiye'de 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Bayramda marketler çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek olan pek çok vatandaş, 4 günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dışarı çıkacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;



Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.