Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı öncesi müjde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol geçiş ücretli için müjde geldi. Peki, köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili hakkında açıklamalar yaptı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
* Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.
* Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.
* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.
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"Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." ifadelerini kullandı.