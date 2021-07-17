Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar (Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras) çalışıyor mu? Açıklamalar geldi!

Bayramda kargolar açık mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bayramda çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamalara kilitlendi. Çoğu kargo şirketi bayramda çalışmayacaklarını bildirdi. Bazı şirketlerden ise henüz açıklama gelmedi. Kargoların 20-23 Temmuz tarihleri için yaptıkları açıklamalar şöyle;