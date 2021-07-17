Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar (Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras) çalışıyor mu? Açıklamalar geldi!
Kargoların bayram çalışma saatleri Kurban Bayramı öncesinde şirketlerin yaptığı açıklamalar ile birlikte belli oldu. Resmi tatil, bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı. 20-21-22-23 Temmuz tarihleri ise tam gün resmi tatil olacak. Bayram tatilinin 9 gün olması ile birlikte kargo gönderimi yapacaklar ya da sipariş verdikleri ürünün takibini gerçekleştirenler Kurban Bayramı'nda kargoların çalışma durumuna odaklandı. Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, gibi kargo şirketlerin açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar.
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1
Bayramda kargolar açık mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bayramda çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamalara kilitlendi. Çoğu kargo şirketi bayramda çalışmayacaklarını bildirdi. Bazı şirketlerden ise henüz açıklama gelmedi. Kargoların 20-23 Temmuz tarihleri için yaptıkları açıklamalar şöyle;
2
YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo
"19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir. "
3
ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Aras Kargo'dan yapılan açıklama arife günü hizmet vermeye devam edileceği, Kurban Bayramı'nda ise 20-23 Temmuz'da şubelerin kapalı olacağı bildirildi.
4
SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Sürat Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Sürat Kargo'dan yapılan açıklama ise şöyle;
Değerli Müşterilerimiz;
Bayram nedeniyle 20-21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde tüm birimlerimizde hizmete ara verilecektir.
26 Temmuz Pazartesi günü Türkiye genelinde tüm şubelerimiz kargo teslimatlarına devam edeceklerdir.
5
MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
6
PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?
PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.