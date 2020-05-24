Bayramda fırınlar açık mı? 24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?
Bayramda fırınlar açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün boyunca devam edecek. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Bu genelge içerisinde merak edilen sorular yanıtlandı. Peki sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?
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1
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Sokağa çıkma yasağı bu hafta dört gün boyunca devam edecek. 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında kısıtlama uygulanacak. Ramazan Bayramı’nda fırınların açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağında açık olan yerleri ve istisna kapsamındaki kişileri bildiren bir genelge gönderdi. Peki bayramda fırınlar açık mı?
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BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?
23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Fırın, pastane ve tatlıcılar 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.
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EKMEK DAĞITIMI NASIL YAPILIYOR?
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacağı aktarılan genelgede, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirleneceği ifade edildi. Genelgede, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebileceği vurgulandı.