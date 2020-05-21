Bayramda eczaneler açık mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?
Corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı öncesi, eczanelerin çalışma durumu araştırmalarda yer aldı. 23 26 Mayıs tarihleri arasında eczanelerin çalışma durumuna dair detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında açıklandı. Genelgede, sokağa çıkma yasağında açık olarak yerler sıralandı. Peki, bayramda eczaneler açık mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu? İşte, eczanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar.
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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? sorusu, Ramazan Bayramı yaklaşırken, eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme alacak olan vatandaşlar araştırmalarında yer aldı. Korona virüsü nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında eczenelerin çalışma saatleri yayınlandı. Peki, eczeneler bayramda kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte, 23 26 Mayıs eczenelerin çalışma saati ile ilgili bilgiler...
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ECZANELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. 23-26 Mayıs'ta vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:
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Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,
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İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,
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Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir) ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.