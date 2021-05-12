Bayramda bankalar açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu? İşte bayramda banka çalışma saatleri
Ramazan Bayramı öncesinde para aktarımı, havale, EFT gibi işlemlerini erteleyenler, banka şubelerinin açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. 13 Mayıs günü başlayan 2021 Ramazan Bayramı, 16 Mayıs'a kadar devam edecek. Vatandaşlar ise bu sürede bankaların akıbetini merak ediyor. Peki, bayramda bankalar açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu?
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"Bayramda açık mı?" sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayramda ve arefe gününde bankalar açık mı sorusu, araştırılan hususlar arasında yer alıyor. İşte, bayramda bankaların açık olup olmadığına göre hareket edecek olan vatandaşlar için detaylı bilgiler...
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12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak ancak belirli bir saate kadar hizmet verecek. Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
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Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
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Bayramda bankalar işlem yapmayacak.12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçeleştirilecek.