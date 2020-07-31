Bayramda AVM'ler açık mı? 31 Temmuz- 3 Ağustos Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri

3. Arife günü ve bayram süresince yapılacak kabir ziyaretlerinde; Bayram ve Cuma namazlarında;



Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu AVM, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde;



Gar, otogar, liman, havalimanı ve toplu taşıma araçlarında;



Piknik, mesire alanları, sahil ve plajlarda;



Ceza infaz kurumlarındaki açık görüşlerde;



Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine izin verilen bütün iş yerlerinde ilgili kurumlarımızca gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.