Bayramda AVM'ler açık mı? 31 Temmuz- 3 Ağustos Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri
Bayramda AVM'ler açık mı? Kurban Bayramı devam ederken, alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri gündeme geldi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyurak geçen Kurban Bayramı'nda, alışveriş merkezlerinin yolunu tutacak olan vatandaşlar, AVM çalışma saatlerine göre planlarına yön verecek. İstanbul Valiliği tarafından bayram tedbirleri konusuyla yayınlanan açıklamada AVM'lerde güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınacağı bildirildi. İşte, 31 Temmuz-3 Ağustos AVM çalışma saatleri.
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Corona virüs gölgesinde geçen Ramazan Bayramı sonrası, Kurban Bayramı'nda gezmeye çıkan vatndaşlar alışveriş merkezleriniz ziyaret etmeye başladı. Bayram boyunca bir çok kamu kurum ve kuruluşunun kapalı olması AVM'leri akıllara getirdi. Ancak AVM'ler bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek. Genellikle saat 22:00'ye kadar açık olan AVM'lerin kapanış saati değişiklik gösterebilecek.
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AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?
31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutuyor. Gerekli önlemler alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütüyor.
Ancak bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.
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KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ NELER?
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı AVM tedbirlerini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada tedbirler şu şekilde belirtildi:
1. COVID-19 salgını ile mücadelede halihazırda uygulanan sosyal mesafenin korunması, maske takılması, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına azami özen gösterilmesi gerekmektedir.
2. Kaymakamlıklar tarafından ilçelerimizde yapılacak bayramlaşma programlarının zorunlu haller dışında açık alanlarda gerçekleştirilmesi; kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına uygun olması; temizlik ve maske kurallarına riayet edilmesi; katılımcı sayısının kısıtlı ve program süresinin kısa tutulması gerekmektedir.
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3. Arife günü ve bayram süresince yapılacak kabir ziyaretlerinde; Bayram ve Cuma namazlarında;
Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu AVM, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde;
Gar, otogar, liman, havalimanı ve toplu taşıma araçlarında;
Piknik, mesire alanları, sahil ve plajlarda;
Ceza infaz kurumlarındaki açık görüşlerde;
Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine izin verilen bütün iş yerlerinde ilgili kurumlarımızca gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.