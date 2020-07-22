Bayramda afiyetle yiyeceğiniz şerbetli tatlı tarifleri

İrmik tatlısı tarifi İrmik tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri. Yapılışı da oldukça pratik olan bu tatlının kıvamının iyi olması için tatlının sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Sevdikleriniz için birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı bir sofrada nefis bir alternatif olan irmik tatlısı da olmazsa olmaz. Akşam sofranızda veya 5 çayında irmik tatlısının da size eşlik etmesini isterseniz, tarifini hazırladık. Bir göz atmaz mısınız? Şimdiden afiyet olsun...