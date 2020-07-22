Bayramda afiyetle yiyeceğiniz şerbetli tatlı tarifleri
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hangi tatlıyı yapsam diye düşünmeye başlayanlar muhakkak vardır. Pandemi sürecinde pek fazla misafir ağırlayamasanız da geleneği ilerletmek, eski bayramları hatırlamak adına tatlı yapabilirsiniz. Malum bu bayram da pandemi gölgesinde buruk geçecek. Bayramınızı neşelendirecek şerbetli tatlı tariflerini sizler için derledik…
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Hatun tatlısı tarifi
Son dönemin en dikkat çeken şerbetli tatlılarından biri hatun tatlısı. Kahramanmaraş mutfağına ait bir lezzet olan hatun tatlısı, çıtır çıtır kıvamı ve tadıyla özellikle misafir sofralarının arananlarından. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimiz aşağıda…
En sevilen şerbetli tatlılardan biri olan şekerpare, evde kolayca yapılır. Üstelik çok da ekonomik bir tatlı olan şekerparenin ağızda dağılmasının ve şerbetini iyice çekmesinin sırrı, tatlı ve şerbetin sıcaklıklarının iyi ayarlanmasıdır. İşte “Şekerpare nasıl yapılır?” diyenler için nefis bir tarif…
Şerbetli tatlı seven herkesi kendine hayran bırakacak bir tarif, cevizpare tarifi. Hazırlanması oldukça pratik olan cevizpare tatlısı için ceviz ve şerbetin muhteşem uyumu diyebiliriz. Enfes cevizpare tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…
Ankara'nın yöresel lezzetlerinden Ankara tatlısı şerbetli tatlılardandır. İçi ceviz dolu poğaçalara benzeyen Ankara tatlısının yapılışını merak ediyorsanız sizi tarifimize alalım. Kolayca yapıp servis edebileceğiniz bu tatlıyı aileniz de misafirleriniz de çok beğenecek. Şimdiden afiyet olsun...
Perçem tatlısı son dönemde adını çok sık duymaya başladığımız lezzetlerden. Hazır baklava yufkasıyla kısa sürede yapılan ve lezzetine doyum olmayan perçem tatlısını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Malzemesi çok fazla olmadığı için oldukça ekonomik bir tatlı olan perçem tatlısının tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Yapımı oldukça basit bir tatlıyla karşınızdayız: Düğümlü tatlı ya da düğüm tatlısı... Çat kapı misafiriniz geldiyse bu tatlı tam size göre. Yapmanız gereken sadece hamuru yoğurup şekil vermek ve şerbetini hazırlayıp üzerine dökmek. İşte bu kadar kolay... Kayseri'ye özgü bu tatlıya bayılacaksınız. Afiyet olsun.
Tulumba tatlısı en sevilen tatlıların başında gelir. Genellikle dışarıdan alınan çıtır çıtır tulumba tatlısını evde de kolayca yapabilirsiniz. Oldukça da pratik bir tatlı olan tulumba tatlısının tarifini merak ediyorsanız, işte huzurlarınızda tulumba tatlısı tarifi...
Bursa'nın yöresel şerbetli tatlılarından cennet künkü ile karşınızdayız! Geleneksel Bursa kültüründe düğün hazırlıkları yapılan kız evine gönderilen bir tatlı, cennet künkü. Nişan bohçasına da konulan bu yöresel tatlı bayram ve özel günlerin de vazgeçilmezi. Bursa'nın bilinen en eski tariflerinden olan cennet künkünü siz de denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Genelde bayram, misafir ziyareti gibi zamanlarda ikram edilen dilber dudağı baklava kadar ağır olmayışıyla çok sevilen bir tatlı... Konya da sıklıkla görebileceğiniz bu tatlıyı yerinde yeme şansınız yoksa siz de evinizde yapabilirsiniz. Üstelik yapımı zahmetsiz ve sizi yormayacak cinsten... Yağlı bir hamurdan bezeler elde edip içine ceviz koyuyor ve üstüne tereyağı döküp fırına veriyorsunuz. İşte bu kadar basit... Şimdiden afiyet olsun.
Kemalpaşa tatlısı çok pratik ve yaygın tatlılardan biridir. Genellikle hazır satılan kurabiyelerin şerbetle buluşturulmasıyla yapılır ancak arzu ederseniz Kemalpaşa tatlısının hamurunu da kendiniz yapabilirsiniz. Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti Kemalpaşa tatlısının yapılışı en başından sonuna kadar tüm detaylarıyla aşağıda…
Kadayıf dolması Erzurum yöresine ait çok sevilen bir tatlıdır. Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden kadayıfa farklı bir gözle bakmanızı sağlayan kadayıf dolması normalde yağda kızartılarak yapılsa da siz daha hafif bir sonuç için tatlınızı fırında da pişirebilirsiniz. İşte sofrasında bu lezzete yer vermek isteyenler için kadayıf dolması tarifi…
İrmik tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri. Yapılışı da oldukça pratik olan bu tatlının kıvamının iyi olması için tatlının sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Sevdikleriniz için birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı bir sofrada nefis bir alternatif olan irmik tatlısı da olmazsa olmaz. Akşam sofranızda veya 5 çayında irmik tatlısının da size eşlik etmesini isterseniz, tarifini hazırladık. Bir göz atmaz mısınız? Şimdiden afiyet olsun...
Yapımı kolay, şerbetli tatlı sevenlere eşsiz bir lezzet: Peynir tatlısı! Lor peyniriyle yapılan bu nefis tatlının yapılışı kolay, tadı ise çok başarılı. Hamur yoğurmak gözünüzü kesinlikle korkutmasın çünkü çok pratik bir tatlı. İşte tadına doyamayacağınız peynir tatlısı tarifi.
Tadına doyulmaz bu şerbetli tatlıyı yediniz mi, lezzetine doyamayacaksınız. Üstelik yapılışı çok kolay ve pratik olduğu için de sıkışık zamanlarda hemen başvurulacaklar listenizin baş sıralarında yer alacak. Her evde bulunan standart malzemeler dışında başka bir şey de gerektirmeyen yoğurt tatlısının tarifi için sizi böyle alalım.
Kadayıf hem bizim mutfağımızda hem de Ortadoğu’nun genelinde en sevilen ve en çok tüketilen tatlı malzemelerinden biri. Fıstıklısı da ayrı güzel olan kadayıfı biz bu tarifimizde cevizli yaptık. Tatlımızın püf noktası ise tepsinin tabanına sürülen tereyağı-pekmez karışımı. Bu karışım sayesinde çıtır çıtır olan ve nar gibi kızaran kadayıf tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin…
Yassı kadayıf diye de bilinen taş kadayıf evde yapılması en kolay şerbetli tatlılardan biridir. Kadayıfınızın hamurlarını arzu ederseniz yufkacılardan alabilir, arzu ederseniz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde hamurundan şerbetine tatlımızın her şeyini kendimiz yapmayı denedik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz taş kadayıfın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Gerisi sizin marifetli ellerinize kalmış...
Afyonkarahisar denince akla ilk gelenlerden biri enfes kaymağıdır. Kaymak da en çok ekmek kadayıfına yakışır. Sizin için enfes bir Afyon usulü ekmek kadayıfı tarifi hazırladık. Özellikle şerbetli tatlıları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu ekmek kadayıfı tarifimize bayılacaksınız. Şimdiden elinize sağlık…
Görüntüsüyle gözleri tadıyla mideleri bayram ettirecek bir tatlı, irmikli tül perde tatlısı. Tadına bakan herkesi kendine hayran bırakan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, irmikli tül perde tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Evlerde en sık yapılan şerbetli tatlıların başında geliyor kalburabastı. Hem lezzetli hem de pratik olduğundan, özellikle misafir sofralarının gözdesi. Sevdiklerine elleriyle yaptığı nefis cevizli kalburabastıdan ikram etmek isteyenler, bu tarifimizi kesinlikle kaçırmasın. İşte Hürriyet Lezizz usulü nefis kalburabastı tarifi…
Ağır şerbetli ve çikolatalı tatlıların aksine daha hafif lezzetiyle özellikle yaz akşamlarında favoriniz olacak bir tatlı irmik kesmesi. Yanında dondurma ile evinize gelen misafirlere ikram edebileceğiniz yapımı kolay lezzeti hoş bir klasik olan irmik kesmesini siz de denemek isterseniz tarifini aşağı bırakıyoruz. İşte “Yaz sofraları için hafif bir tatlı nasıl yapılır?” için irmik kesmesi tarifi…
Gül tatlısı, hamurlu ve şerbetli tatlı sevenlerin favori tatlılarından çünkü yapılışı çok pratik, görüntüsü çok hoş, lezzeti ise muhteşem. Peki gül tatlısı nasıl yapılır? İşte kısa sürede yapıp, isterseniz akşam yemeğinden sonra, isterseniz çay saatinde, isterseniz de bayram ziyaretlerinde sevdiklerinize sunabileceğiniz kolay gül tatlısının tarifi hemen aşağıda…
Hira tatlısı son dönemlerin en popüler tatlılarından. Bu tatlıyı klasik şerbetli tatlılardan ayıran en önemli özelliği şerbetinin pişirilmemesi. Sadece şekeri suyun içinde eritiyor ve sıcak tatlının üzerine döküyorsunuz. Bu sayede daha hafif bir kıvamı ve lezzeti olan irmikli hira tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. afiyet olsun...
Şerbetli tatlı severlerin karşı koyamayacağı bir lezzet, damla tatlısı. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle oldukça ilgi çeken içi ceviz dolgulu damla tatlısını denemek isterseniz, enfes damla tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Tatlıya kimse hayır diyemez herhalde. Bir de bu tatlı ev yapımıysa tadından yenmez. Size hem yapımı kolay hem de lezzeti harika bir tatlı tarifi vereceğiz. Sinop yöresine ait hamursuz tatlısı kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. Malzemelerini Sinoplular göz kararı ölçtüğü için biz de tarifimizi buna göre hazırladık. Sütlü sevenler süt miktarını artırabilir, ancak ne kadar süt eklerseniz o kadar gevrek olacaktır. Şimdiden elinize sağlık...
Helvayı sevmeyeniniz yoktur. İrmik olsun un olsun her hali çok güzeldir. Bu kez size tanıtmak istediğimiz helvamız ise Çanakkale'ye özgü basma helva tarifi. Yapımı oldukça basit olan basma helvayı mutlaka denemelisiniz.
Farklı bir şerbetli tatlı arayanlara parmak tatlısını önerebiliriz. İçi kıtır kıtır ceviz, badem ve fındıkla dolu olan parmak tatlısını yiyip de beğenmeyen yok. Siz de sevdiklerinize değişik bir tatlı sunmak istiyorsanız parmak tatlısını mutlaka denemelisiniz, pişman olmayacaksınız.
Hem görüntüsü hem de lezzetiyle bayramlarınızın vazgeçilmez tatlısı olmaya aday, istiridye tatlısı. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen kısa sürede hazırlanan ve çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, leziz istiridye tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Belluriye olarak da bilinen billuriye tatlısı, fıstıklı tatlıları seven herkesin bayılacağı bir tarif. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan billuriye tatlısını denemek isterseniz, bol şerbetli billuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir tatlı, Hintpare. Şekerparenin Hindistan cevizli kardeşi diyebileceğimiz bu bol şerbetli tatlıyı hazırlamak oldukça pratik. Hintpare tatlısını denemek isterseniz, leziz Hintpare tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Cevizzade içindeki bol miktarda cevizi ve kaymağıyla enfes bir şerbetli tatlı. Özellikle misafirlerine çok fazla uğraşmadan nefis tatlılar servis etmek isteyenler için çok uygun çünkü baklavalık hazır yufka ile yapılıyor. Yeterince merak ettiyseniz cevizzadenin tarifi huzurlarınızda.
Vezir parmağı tatlısı en sevilen şerbetli tatlılarımızın başında geliyor. Klasik tatlıların aksine irmiğin hamuruna eklenmek yerine tatlıların dışına kaplandığı vezir parmağı, özellikle misafir davetlerinde herkesin zevkle yiyeceği bu bereketli tatlıyı deneyebilirsiniz. İşte oldukça pratik ve lezzetli vezir parmağı tarifimiz...
Güzel Antalya’nın güzel lezzetleri saymakla bitmiyor. İçindeki bol ceviz ve şerbetle dikkatleri üzerine çeken bu tatlı, şekil itibariyle böreği andırıyor. Antalya’da ‘gıvrım’ diye de anılan bu tatlı adını da şeklinden alıyor. Cevizin yufka ile buluştuğu, üzerine de şerbetin eklendiği leziz tatlıyı yiyenler bayılacak. Hazır yufka ile de yapabileceğiniz kıvrım tatlısı nasıl yapılır? İşte size tatlı mı tatlı kıvrım tatlısı tarifi…