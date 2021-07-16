Bayrama özel kredi fırsatları başladı... İşte bayram kredisi veren bankalar ve güncel kredi oranları…
Bankalar Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kredi kampanyalarını artırmaya başladı. Bayrama özel kredi fırsatları ile ilgili detaylar merak edilirken, bankalar müşterilerini bilgilendiriyor. İşte bayram kredisi veren bankalar ve güncel kredi oranları…
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Bankalar müşterilerine kredi vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik olarak kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken kredi ihtiyacı olan ve borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar bankaların verdiği özel düşük faizli kredilere yönelik araştırma yapıyor.
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En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor.
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Pazarlık payı bulunuyor
Bankadan kredi talebinde bulunduğunuzda faiz konusunda esneklik talep etmeniz halinde küçük de olsa müşteri temsilcileri faiz indirimi yapabiliyorlar. Bu sayede hayat sigortasının parasını faizden çıkarmış olabilirsiniz.