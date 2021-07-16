Bayrama özel kredi fırsatları başladı... İşte bayram kredisi veren bankalar ve güncel kredi oranları…

Bankalar müşterilerine kredi vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik olarak kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken kredi ihtiyacı olan ve borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar bankaların verdiği özel düşük faizli kredilere yönelik araştırma yapıyor.