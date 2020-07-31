Bayrama özel cuma mesajları: Resimli, anlamlı ve en güzel cuma mesajlarıyla Kurban Bayramı kutlayın - Hayırlı cumalar 2020
'Cuma mesajları' bu sene Kurban Bayramı'yla beraber paylaşılıyor. İslam aleminde Müslümanlar bu yıl Kurban Bayramı'nın cuma gününe gelmesiyle çifte mutluluk yaşıyor. Hem cuma mesajları hem de anlamlı, bol seçenekli ve 'resimli bayram mesajları', Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birbirlerine iyi dileklerde bulunacak olan vatandaşların gönderilerini taçlandıracak. Müslümanların sevgi, birlik ve beraberliğinin artığı bayramda, sizler ve anlamlı cuma mesajlarıyla akrabanıza, yakınlarınıza ve ailenize en içten bayram dileklerinizi sunabilirsiniz. İşte, SMS, Whatsapp, Facebook'a özel hayırlı cumalar mesajları ve resimli bol seçenekli bayram mesajları 2020...
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Bayram mesajları bu sene cuma günüyle beraber paylaşımlarda yer alacak. Sabahın ilk ışıklarında bayram namazını idrak edecek olan Müslümanlar, sosyal mesafeye uyarak bayramlaşma merasimlerini gerçekleştirecek. Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden ayrı geçirenler, farklı bayram mesajlarıyla cuma gününü hem de Kurban Bayramı'nı kutlayacak. Sizler için yazılı, dualı ve ayetli cuma mesajlarını hazırladık. İşte, 31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı'na özel cuma mesajları derlemesi.
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KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL CUMA MESAJLARI 2020
Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramı’nız kutlu olsun.
Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. İyi Bayramlar!
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.
Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...
"Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla."
"Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. "
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Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
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DUALI CUMA MESAJLARI
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
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Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar
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BOL SEÇENEKLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlaraBir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize...
En önemli ibadetlerimizden biri olan kurban kesmenin gereklerini yerine getirdiğimiz dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nda sevdiklerimizin de bayramını kutlamak ve en güzel sözlerle onlara sürpriz yapmak bizleri mutlu eder.
Özellikle buluşamadığımız, bir araya gelemediğimiz dostlarımız ve arkadaşlarımızın bayramlarını kutlamak için anlamlı ve duyulmamış mesajlar bularak onlara göndermek isteriz.
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*Benim hayatımda nehirler vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim hayatımda sevdiklerim vardır bayramları ayrı geçirince üzüldüğüm. En kısa zamanda görüşmek üzere..
*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.
*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
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Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.