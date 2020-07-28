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Hürriyet
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Kurban Bayramı
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 17:49,

Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi muhteşem etli tarifler

Heyecanla beklenilen Kurban Bayramı geldi çattı. Tüm ailenin birlikte olduğu bu keyifli sofralar için birbirinden lezzetli yemekler yapılacak. Aileniz ve dostlarınızla geçireceğiniz bu değerli vakit için ne yemek pişireceğinizi şimdiden düşünmeye başlamışsınızdır. İşte bayram sofralarını daha da lezzetli hale getirmenizi sağlayacak bol etli yemekler….

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1Kavurma tarifi
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Kavurma tarifi

Kavurma Kurban Bayramı denince aklımıza gelen ilk lezzet oluyor her zaman. Kavurma genellikle kuzu etiyle yapılıyor ancak bayramda dana kesenler kavurma yapamaz diye bir kural da yok elbette. Sizin için dana etiyle yapabileceğiniz enfes bir kavurma tarifi hazırladık. Lezzet ve afiyetle yiyeceğiniz bu yemek bayram sofralarınızı güzelleştirecek.

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2Evde kolay iskender tarifi
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Evde kolay iskender tarifi

Dışarıda yedikleriniz kadar lezzetli bir İskender yapmaya ne dersiniz? Bursa’nın yöresel lezzeti İskenderi evde yapabilirsiniz. Gözünüz korkmasın, sadece yarım saatte hazırlayabilirsiniz. Üzerinde gezdirilen tereyağı ile lezzeti taçlanan İskender, akşam yemeklerinizin sultanı olacak. Et, yoğurt ve tereyağının muhteşem buluşması İskender nasıl yapılır? Evde kolay İskender tarifi…

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3Et sote tarifi
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Et sote tarifi

Hep birlikte yemeklerin yendiği sofralarda ana yemek çok önemlidir. Hele de ana yemekte et varsa mutlaka lokum gibi olmalıdır. Etle yapılabilecek en kolay yemek et sote nasıl yapılır? İçine attığınız renkli biberlerle süsleyeceğiniz lezzetli et sotenin malzemeleri ve hazırlanışı içeriğimizde… Keyifli akşam yemekleriniz için şimdiden afiyet olsun.

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4Kekikli pirzola tarifi
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Kekikli pirzola tarifi

Pirzola kuzu etinin en lezzetli parçalarından biridir. Çocukların da çok sevdiği pirzola tavada, ızgarada ya da fırında kısa sürede pişirilebilir. Özellikle kekikle bir araya geldiğinde tadına doyum olmayan pirzolayı aşağıda yer alan tarifimizle yaptığınızda kısa süre içinde çok doyurucu ve protein deposu bir yemek elde edeceksiniz. Mutlaka deneyin!

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5Humuslu kavurma tarifi
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Humuslu kavurma tarifi

Lezzetli bayram kavurmasını bir de humus ile deneyin. Bu tarif bayram sofralarınızın vazgeçilmezi olacak....

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6Cevizli köfte tarifi
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Cevizli köfte tarifi

Cevizli köfte, mutfağınızda klasik köfte dışında çok farklı bir lezzet olacak. Kalabalık bayram sofralarına farklı bir lezzet ile daha da lezzet katabilirsiniz. O zaman cevizli köfteyi denemelisiniz.

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7Susamlı ve baharatlı bonfile tarifi
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Susamlı ve baharatlı bonfile tarifi

Protein ve kalsiyum deposu susam ile lezzetli mi lezzetli bir bonfile hazırlamaya ne dersiniz? Enfes bonfilenin üzerine çıtır çıtır susam farklı bir lezzet katacak.

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8Soya soslu kuzu pirzola tarifi
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Soya soslu kuzu pirzola tarifi

Kuzu eti severlerin bayılacağı bu tarif bayram sofralarınızı süsleyecek. Kuzu eti ile soya sosun lezzetli buluşması olan bu yemeğe herkes bayılacak.

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9Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi
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Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi

Fesleğen en hoş kokulu yeşilliklerden biri. Çok güçlü aromasıyla içine girdiği her yemeğin tadını değiştiren fesleğen özellikle sarımsakla çok iyi bir ikili oluşturuyor. Biz bugün bu ikiliyi köfte için sos olarak kullandık ve ortaya çok nefis bir sonuç çıktı. Köfteyi yoğurduktan sonra mümkün olduğunca dinlendirmek en iyisi ama zamanınız darsa dinlendirmeden de pişirebilirsiniz.

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10Fıstıklı kebap tarifi
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Fıstıklı kebap tarifi

Antep fıstığı en sevilen kuruyemişler arasında en başta geliyor olabilir. Kebap da en muhtemelen en sevilen et yemeğimiz. Dolayısıyla bu iki muhteşem lezzeti bir araya getiren fıstıklı kebabın güzel olmaması için hiç sebep yok. Bu tarif de bu argümanın kanıtı niteliğinde. Evde kolayca yapabileceğiniz fıstıklı kebaba buyurun o halde.

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11Beğendili kebap tarifi
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Beğendili kebap tarifi

Bursa'ya özgü beğendili kebap, hünkar beğendinin daha sade hazırlanmış hali. Kuzu eti, patlıcan, kaşar peyniri ve tereyağının bu enfes buluşmasını mutlaka deneyin. İşte beğendili kebabın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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12Adana kebap tarifi
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Adana kebap tarifi

Kebaplar arasında adeta bir baş yapıt sayılan Adana kebabı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey birkaç basit malzeme ile kebap şişleri. Izgarada da pişirebileceğiniz ancak mangalda lezzetinin zirvesine çıkan Adana kebabın yanına domates biber közlemeyi ve soğan salatası eklemeyi de unutmayın.

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13Beyti kebap tarifi
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Beyti kebap tarifi

Yoğurtlu ve salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan beyti kebap tarifi mi aramıştınız? Lavaşından köftesine her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz beyti kebap tarifi hemen aşağıda. Arzu ederseniz daha pratik olması için hazır lavaş da kullanabilirsiniz. İşte nefis ve pratik beyti kebap tarifi...

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14Şiş kebap tarifi
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Şiş kebap tarifi

Şiş kebap yapmak için bir restoranda usta olmanıza gerek yok! Bayram eti ile evde de lezzetli şiş kebaplar yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızın cevabı ise tarifte...

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15Muğla döş dolması tarifi
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Muğla döş dolması tarifi

Muğla’nın yemekleri tası tarağı toplayıp oraya yerleşmemizi sağlayacak unsurlardan sadece biri. Döş dolması da bayram sofralarınıza renk katacak. Bolca et ve iç pilavın buluştuğu bu yemek özel sofralar için çok uygun. İç yağ ile lezzetlenen döş dolması nasıl yapılır? Et severlere bayram ettirecek döş dolması tarifi…

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16Fırında kök sebzeli kuzu incik tarifi
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Fırında kök sebzeli kuzu incik tarifi

Bayram sofralarınızdan sebzeyi de eksik etmek istemiyorsanız bu tarif tam size göre. Hem et severlerin sevgilisi kuzu incik hem de yanında lezzetli sebzelerin bulunduğu bu yemeğin tarifi...

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17Kuzu sac kavurma tarifi
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Kuzu sac kavurma tarifi

Sac kavurma, etin biber ve domates ile en lezzetli birlikteliklerinden biri. Yanında pilav veya bazlamayla da tadına doyulmuyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kuzu sac kavurmayı kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...Ocakta

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18Fajita tarifi
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Fajita tarifi

Bayram sofralarınızı muhteşem bir Meksika yemeğiyle süsleyebilirsiniz. Meksika mutfağının en çok bilinen ve en sevilen tariflerindendir fajita. Cızır cızır masaya geldiğinde hem göze hem kulağa hitap eder, bir lokma aldığınız anda damağınızda silinmez bir iz bırakır. Tavukla da yapılabilen fajita’yı biz bugün dana etiyle yaptık. Et seven herkesin bayılacağı fajita mutlaka denenmesi gerekenlerden…

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Gaziantep’in en sevilen kebabının kolayca evde yapabilirsiniz. Hem ali nazik hem de üzerinde kebap bulunan bu lezzete yiyenler bayılacak. Peki nasıl yapılır?

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20Arnavut ciğeri tarifi
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Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri. Yanındaki patates ve soğanla da tadı adeta katlanıyor. Ayrıca evde hazırlaması da çok kolay. Artık enfes bir Arnavut ciğeri yemek için uzun bir yol gitmenize gerek yok. İşte, Arnavut ciğeri nasıl yapılır diyenler için tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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21Besni tava tarifi
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Besni tava tarifi

Bol bol sebze ve etin buluştuğu besni tava, Adıyaman mutfağının sevilen yemeklerindendir. Yöresel lezzetleri sevenlerin sofralarının vazgeçilmezi olacak besni tava nasıl yapılır? Kalabalık sofraları şenlendirecek bu yemek, pişirilişi ile diğer kebaplardan ayrılır. Yapımı oldukça kolay olan besni tava tarifi…

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22Nane soslu kuzu dilimleri tarifi
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Nane soslu kuzu dilimleri tarifi

Kuzu dilimlerinin nane sosuyla birleşimi sonucu ortaya çıkan harika lezzetin tadına doyum olmuyor... Bayram sofrası için farklı bir et tarifi arıyorsanız nane soslu kuzu dilimleri tam size göre.

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23Ciğer kebabı tarifi
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Ciğer kebabı tarifi

Ciğer pek çok kişinin sevmediği lezzetler arasında yer alıyor. İşte herkese ciğeri sevdirecek bir tarif. Bir yiyen bir daha yemek isteyecek...

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Homaça, Ankara mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olup, Çubuk ilçesinde de özel günlerin baş yemeğidir. Yapımı da oldukça pratik. Etleri haşlayıp içine patates ve soğanı ekliyorsunuz ve yemeğiniz hazır hale geliyor. Sizde evinizde denemek isterseniz tarifimiz, aşağıda hazır. Şimdiden afiyet olsun...

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25Tavada küşleme tarifi
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Tavada küşleme tarifi

Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan en fazla 150 gram kadar elde edilebildiği için el üstünde tutulan bir tür et. Tamamen sinirsiz ve yumuşacık olduğundan marinasyon bile gerektirmeden kolayca pişirilebilen küşleme için tek ihtiyacınız biraz tuz biraz da karabiber. İşte etin tadını ala ala yiyebileceğiniz tavada küşleme tarifimiz…

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26Elma soslu antrikot tarifi
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Elma soslu antrikot tarifi

Yemek yapmak için çok fazla zamanınızın olmaması, çok nefis lezzetlerden mahrum kalacaksınız, farklı tarifler denemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Buna örnek olarak sizi aşçılıkta farklı bir noktaya ulaşmanızı sağlayacak, kendinize güveninizi getirecek bu tarifi gösterebiliriz. Elma sosuyla birleşen antrikota bayılacaksınız. Hele etinizi önceden marine soruna yatırırsanız lezzeti daha da katlanacak. Mutlaka deneyin...

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27Narlı ve bademli kuzu eti tarifi
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Narlı ve bademli kuzu eti tarifi

Türk mutfağında etle meyvenin uyumu büyük yer tutar. Bu yemek de o uyumun bir sembolü... Siz de bayram sofraları için farklı bir lezzet arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

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28Kuzu yahni tarifi
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Kuzu yahni tarifi

Özellikle kurban bayramlarında sıklıkla yapılan enfes bir et yemeği tarifi! Kalabalık sofraların vazgeçilmezi olacak kuzu yahni tarifi....

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29Tas kebabı tarifi
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Tas kebabı tarifi

Et yemeği sevenlerin karşı koyamadığı bir lezzet, tas kebabı. Sebzelerin ve etin aynı tabakta buluştuğu bu yemek her lokmada ayrı sevdiriyor. Üstelik pilav eşliğinde yedikçe yedirecek. "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif. Denemek isteyenler için yapılışını aşağıda yazdık. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

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30Kuzu kol sarma tarifi
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Kuzu kol sarma tarifi

Şık bir akşam yemeği sofrası hazırlamak isterseniz, kuzu gol sarma tam size göre! Öyle nefis bir yemek ki et sevenlerin aklını başından alacak türden. Keyifle tüketeceğiniz kuzu kol sarma, sizi asla pişman etmeyecek. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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31Kremalı bonfile tarifi
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Kremalı bonfile tarifi

Hem çok pratik bir davet yemeği hem de ağzınıza layık bir akşam yemeği çeşnisi. Yanına pilav veya makarna ve bir salata ile mönünüzü tamamlayabilirsiniz.

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32Kuzu karski tarifi
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Kuzu karski tarifi

Son dönemde özellikle televizyon programlarında çok sık karşımıza çıkan bir yemek kuzu karski. Etin en yumuşak, en lezzetli kısımlarından biri olan kuzu karski birkaç ufak baharat ilavesiyle çok lezzetli bir yemeğe dönüşür. Kuzunun sırtından elde edilen karskiyi biz bu kez fırında pişirdik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz fırında kuzu karski tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…

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33Susuz kuru kuzu kapama tarifi
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Susuz kuru kuzu kapama tarifi

Denizli'ye özgü susuz kuru kuzu kapama yemeğine et sevenler bayılacaklar. Pişme süresi biraz uzun olmakla birlikte hazırlanışı bir hayli basit. Bayrama ne yemek yapacağınıza hala karar veremediyseniz bu tarif size iyi bir fikir olabilir. İşte susuz kuru kuzu kapamanın malzemeleri ve tarifi...

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34Kayısılı kuzu şiş kebap tarifi
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Kayısılı kuzu şiş kebap tarifi

Meyve, Osmanlı'dan günümüze et yemeklerini lezzetlendirmek için sıklıkla kullanılmış ve çok da başarılı olmuş. Kayısılı kuzu şiş kebap da bu duruma örnek gösterilebilecek bir yemek. Soğan ve baharatlarla güzelce marine edilmiş etin lokum gibi lezzeti bir yana, bu kebabı yedikten sonra kayısıya bakışınızın değişeceğini garanti edebiliriz.

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