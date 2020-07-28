Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi muhteşem etli tarifler
Heyecanla beklenilen Kurban Bayramı geldi çattı. Tüm ailenin birlikte olduğu bu keyifli sofralar için birbirinden lezzetli yemekler yapılacak. Aileniz ve dostlarınızla geçireceğiniz bu değerli vakit için ne yemek pişireceğinizi şimdiden düşünmeye başlamışsınızdır. İşte bayram sofralarını daha da lezzetli hale getirmenizi sağlayacak bol etli yemekler….
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Kavurma tarifi
Kavurma Kurban Bayramı denince aklımıza gelen ilk lezzet oluyor her zaman. Kavurma genellikle kuzu etiyle yapılıyor ancak bayramda dana kesenler kavurma yapamaz diye bir kural da yok elbette. Sizin için dana etiyle yapabileceğiniz enfes bir kavurma tarifi hazırladık. Lezzet ve afiyetle yiyeceğiniz bu yemek bayram sofralarınızı güzelleştirecek.
Dışarıda yedikleriniz kadar lezzetli bir İskender yapmaya ne dersiniz? Bursa’nın yöresel lezzeti İskenderi evde yapabilirsiniz. Gözünüz korkmasın, sadece yarım saatte hazırlayabilirsiniz. Üzerinde gezdirilen tereyağı ile lezzeti taçlanan İskender, akşam yemeklerinizin sultanı olacak. Et, yoğurt ve tereyağının muhteşem buluşması İskender nasıl yapılır? Evde kolay İskender tarifi…
Hep birlikte yemeklerin yendiği sofralarda ana yemek çok önemlidir. Hele de ana yemekte et varsa mutlaka lokum gibi olmalıdır. Etle yapılabilecek en kolay yemek et sote nasıl yapılır? İçine attığınız renkli biberlerle süsleyeceğiniz lezzetli et sotenin malzemeleri ve hazırlanışı içeriğimizde… Keyifli akşam yemekleriniz için şimdiden afiyet olsun.
Pirzola kuzu etinin en lezzetli parçalarından biridir. Çocukların da çok sevdiği pirzola tavada, ızgarada ya da fırında kısa sürede pişirilebilir. Özellikle kekikle bir araya geldiğinde tadına doyum olmayan pirzolayı aşağıda yer alan tarifimizle yaptığınızda kısa süre içinde çok doyurucu ve protein deposu bir yemek elde edeceksiniz. Mutlaka deneyin!
Fesleğen en hoş kokulu yeşilliklerden biri. Çok güçlü aromasıyla içine girdiği her yemeğin tadını değiştiren fesleğen özellikle sarımsakla çok iyi bir ikili oluşturuyor. Biz bugün bu ikiliyi köfte için sos olarak kullandık ve ortaya çok nefis bir sonuç çıktı. Köfteyi yoğurduktan sonra mümkün olduğunca dinlendirmek en iyisi ama zamanınız darsa dinlendirmeden de pişirebilirsiniz.
Antep fıstığı en sevilen kuruyemişler arasında en başta geliyor olabilir. Kebap da en muhtemelen en sevilen et yemeğimiz. Dolayısıyla bu iki muhteşem lezzeti bir araya getiren fıstıklı kebabın güzel olmaması için hiç sebep yok. Bu tarif de bu argümanın kanıtı niteliğinde. Evde kolayca yapabileceğiniz fıstıklı kebaba buyurun o halde.
Bursa'ya özgü beğendili kebap, hünkar beğendinin daha sade hazırlanmış hali. Kuzu eti, patlıcan, kaşar peyniri ve tereyağının bu enfes buluşmasını mutlaka deneyin. İşte beğendili kebabın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Kebaplar arasında adeta bir baş yapıt sayılan Adana kebabı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey birkaç basit malzeme ile kebap şişleri. Izgarada da pişirebileceğiniz ancak mangalda lezzetinin zirvesine çıkan Adana kebabın yanına domates biber közlemeyi ve soğan salatası eklemeyi de unutmayın.
Yoğurtlu ve salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan beyti kebap tarifi mi aramıştınız? Lavaşından köftesine her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz beyti kebap tarifi hemen aşağıda. Arzu ederseniz daha pratik olması için hazır lavaş da kullanabilirsiniz. İşte nefis ve pratik beyti kebap tarifi...
Muğla’nın yemekleri tası tarağı toplayıp oraya yerleşmemizi sağlayacak unsurlardan sadece biri. Döş dolması da bayram sofralarınıza renk katacak. Bolca et ve iç pilavın buluştuğu bu yemek özel sofralar için çok uygun. İç yağ ile lezzetlenen döş dolması nasıl yapılır? Et severlere bayram ettirecek döş dolması tarifi…
Sac kavurma, etin biber ve domates ile en lezzetli birlikteliklerinden biri. Yanında pilav veya bazlamayla da tadına doyulmuyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kuzu sac kavurmayı kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...Ocakta
Bayram sofralarınızı muhteşem bir Meksika yemeğiyle süsleyebilirsiniz. Meksika mutfağının en çok bilinen ve en sevilen tariflerindendir fajita. Cızır cızır masaya geldiğinde hem göze hem kulağa hitap eder, bir lokma aldığınız anda damağınızda silinmez bir iz bırakır. Tavukla da yapılabilen fajita’yı biz bugün dana etiyle yaptık. Et seven herkesin bayılacağı fajita mutlaka denenmesi gerekenlerden…
Arnavut ciğeri, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri. Yanındaki patates ve soğanla da tadı adeta katlanıyor. Ayrıca evde hazırlaması da çok kolay. Artık enfes bir Arnavut ciğeri yemek için uzun bir yol gitmenize gerek yok. İşte, Arnavut ciğeri nasıl yapılır diyenler için tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Bol bol sebze ve etin buluştuğu besni tava, Adıyaman mutfağının sevilen yemeklerindendir. Yöresel lezzetleri sevenlerin sofralarının vazgeçilmezi olacak besni tava nasıl yapılır? Kalabalık sofraları şenlendirecek bu yemek, pişirilişi ile diğer kebaplardan ayrılır. Yapımı oldukça kolay olan besni tava tarifi…
Homaça, Ankara mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olup, Çubuk ilçesinde de özel günlerin baş yemeğidir. Yapımı da oldukça pratik. Etleri haşlayıp içine patates ve soğanı ekliyorsunuz ve yemeğiniz hazır hale geliyor. Sizde evinizde denemek isterseniz tarifimiz, aşağıda hazır. Şimdiden afiyet olsun...
Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan en fazla 150 gram kadar elde edilebildiği için el üstünde tutulan bir tür et. Tamamen sinirsiz ve yumuşacık olduğundan marinasyon bile gerektirmeden kolayca pişirilebilen küşleme için tek ihtiyacınız biraz tuz biraz da karabiber. İşte etin tadını ala ala yiyebileceğiniz tavada küşleme tarifimiz…
Yemek yapmak için çok fazla zamanınızın olmaması, çok nefis lezzetlerden mahrum kalacaksınız, farklı tarifler denemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Buna örnek olarak sizi aşçılıkta farklı bir noktaya ulaşmanızı sağlayacak, kendinize güveninizi getirecek bu tarifi gösterebiliriz. Elma sosuyla birleşen antrikota bayılacaksınız. Hele etinizi önceden marine soruna yatırırsanız lezzeti daha da katlanacak. Mutlaka deneyin...
Et yemeği sevenlerin karşı koyamadığı bir lezzet, tas kebabı. Sebzelerin ve etin aynı tabakta buluştuğu bu yemek her lokmada ayrı sevdiriyor. Üstelik pilav eşliğinde yedikçe yedirecek. "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif. Denemek isteyenler için yapılışını aşağıda yazdık. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Şık bir akşam yemeği sofrası hazırlamak isterseniz, kuzu gol sarma tam size göre! Öyle nefis bir yemek ki et sevenlerin aklını başından alacak türden. Keyifle tüketeceğiniz kuzu kol sarma, sizi asla pişman etmeyecek. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Son dönemde özellikle televizyon programlarında çok sık karşımıza çıkan bir yemek kuzu karski. Etin en yumuşak, en lezzetli kısımlarından biri olan kuzu karski birkaç ufak baharat ilavesiyle çok lezzetli bir yemeğe dönüşür. Kuzunun sırtından elde edilen karskiyi biz bu kez fırında pişirdik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz fırında kuzu karski tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Denizli'ye özgü susuz kuru kuzu kapama yemeğine et sevenler bayılacaklar. Pişme süresi biraz uzun olmakla birlikte hazırlanışı bir hayli basit. Bayrama ne yemek yapacağınıza hala karar veremediyseniz bu tarif size iyi bir fikir olabilir. İşte susuz kuru kuzu kapamanın malzemeleri ve tarifi...
Meyve, Osmanlı'dan günümüze et yemeklerini lezzetlendirmek için sıklıkla kullanılmış ve çok da başarılı olmuş. Kayısılı kuzu şiş kebap da bu duruma örnek gösterilebilecek bir yemek. Soğan ve baharatlarla güzelce marine edilmiş etin lokum gibi lezzeti bir yana, bu kebabı yedikten sonra kayısıya bakışınızın değişeceğini garanti edebiliriz.