Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi muhteşem etli tarifler

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi Fesleğen en hoş kokulu yeşilliklerden biri. Çok güçlü aromasıyla içine girdiği her yemeğin tadını değiştiren fesleğen özellikle sarımsakla çok iyi bir ikili oluşturuyor. Biz bugün bu ikiliyi köfte için sos olarak kullandık ve ortaya çok nefis bir sonuç çıktı. Köfteyi yoğurduktan sonra mümkün olduğunca dinlendirmek en iyisi ama zamanınız darsa dinlendirmeden de pişirebilirsiniz.