Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte Kurban Bayramı’nın son günü tarihi
2020’nin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başladı. Kurban ibadetini yerine getirmeye ve bayramlaşmaya devam eden binlerce kişi, bir yandan Kurban Bayramı’nın son gününü merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman bitecek, bayram tatilinin son günü ayın kaçında? İşte merak edilenler...
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Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder. Peki, bu yıl 31 Temmuz'da 1. günü kutlanan Kurban Bayramı'nın son günü ne zaman? Bayram tatili ne zaman sona erecek?
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BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler listesine göre, bu yıl bir kısmı hafta sonuna gelen Kurban Bayramı tatilinin son günü 3 Ağustos olarak belirlendi. 30 Temmuz Arefe günü yarım gün, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde ise tam gün olmak üzere 4,5 gün tatil yapan binlerce çalışan, 4 Ağustos’ta mesaiye dönmüş olacak.