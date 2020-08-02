Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte Kurban Bayramı’nın son günü tarihi

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder. Peki, bu yıl 31 Temmuz'da 1. günü kutlanan Kurban Bayramı'nın son günü ne zaman? Bayram tatili ne zaman sona erecek?