Bayram tatili ne zaman bitecek? Bugün bayram mı, resmi tatil mi?... İşte tarihleri ile detaylar

Kurban Bayramı tatil günleri, şimdiden gündeme geldi. Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. Bakanlar Kurulu'nun kararı ile bu yıl 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatili pazartesi gününe kadar sürecek. Beklentiler tatilin 11 güne çıkarılacağı yönünde olsa da tatilin 9 gün olacağı kararlaştırıldı. Dönüş hazırlıklarını planlayan tatilciler bayramın biteceği tarihi merak ederken, tatilin 26 Temmuz'da biteceği bildirildi. Buna göre, 26 Temmuz Pazartesi günü kamu çalışanları mesaiye başlayacaklar.