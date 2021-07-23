Bayram tatili ne zaman bitecek? Bugün bayram mı, resmi tatil mi?... İşte tarihleri ile detaylar
Kurban Bayramı tatili hafta sonuyla beraber resmen başladı. 20 Temmuz 2021'de başlayan Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde bayram tatili günlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı. Bayram boyunca ücretsiz köprü ve otoyolları kullanacak olan tatilciler, dönüş hazırlıklarını yapmak adına bayram tatilinin biteceği tarihe odaklandı. Bayram tatili harici merak edilen bir diğer konu da bugün resmi tatil mi sorusunun cevabı oluyor. İşte bugün resmi tatil mi sorusunun cevabı
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Kurban Bayramı tatil günleri, şimdiden gündeme geldi. Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. Bakanlar Kurulu'nun kararı ile bu yıl 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatili pazartesi gününe kadar sürecek. Beklentiler tatilin 11 güne çıkarılacağı yönünde olsa da tatilin 9 gün olacağı kararlaştırıldı. Dönüş hazırlıklarını planlayan tatilciler bayramın biteceği tarihi merak ederken, tatilin 26 Temmuz'da biteceği bildirildi. Buna göre, 26 Temmuz Pazartesi günü kamu çalışanları mesaiye başlayacaklar.
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
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KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma günü kutlanacak.