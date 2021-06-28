Bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte Kurban Bayramı tatili hakkında son gelişmeler
"Bayram tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında Temmuz ayına denk geliyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlayacak?
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Dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen vatandaşlar 2021 yılında Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar, 2021 Kurban Bayramı tarihini sorguluyor. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında son gelişmeler...
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Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...