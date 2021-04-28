Bayram tatili kaç gün oldu? Kamu çalışanlarına idari izin kararı açıklandı
Kamu çalışanlarına bayramda idari izin kararı için beklenen açıklama geldi. Bu yıl 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın tatili için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Alınan karara göre kamu çalışanları 10 ve 11 Mayıs'ta tam izinli sayılacak. 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izin olacak. İşte, milyonların merak ettiği Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusunun yanıtı ve kamuda idari izin günleri hakkında yapılan açıklamanın ayrıntıları.
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Ramazan Bayramı tatili için kamuda idari izin günleri belli oldu. Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.
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KAMU ÇALIŞANLARINA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
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Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.