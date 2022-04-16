Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar? İşte son gelişmeler

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.