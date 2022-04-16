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Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar? İşte son gelişmeler

#Ramazan#Bayram#Tatil

Dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen vatandaşlar 2022 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar, 2022 Ramazan Bayramı tarihini sorguluyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar?

1/3Bayram tatili kaç gün olacak Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar İşte son gelişmeler

"Bayramı tatili ne zaman başlayacak?" sorusu bayrama kısa süre kala gündeme geldi. Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Bayrama günler kala "Bayram tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler...

 

2/3RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. 

3/3BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir. 

 

 

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#Ramazan#Bayram#Tatil