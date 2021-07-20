Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? İşte 2021 bayram tatili resmi izin günleri

Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz. Süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”