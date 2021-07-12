Bayram tatili 11 gün oldu mu, birleşti mi? Bayram tatili belli oldu mu, 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?
Bayram tatili 11 gün oldu mu ve birleşti mi sorusu, öğle saatlerinde başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından araştırılan konu olmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 ya da 11 gün olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan sonuçlara odaklandı. 15 Temmuz tarihinin ertesine denk gelen 16 Temmuz Cuma gününün de resmi tatil ilan edilmesi halinde bayram tatilinin 11 gün ilan edilmesine yönelik zemin hazırlanmış olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı ve 11 gün oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Bayram tatili kaç gün olacağı ile bir süredir gündemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü namaz çıkışında, "Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor, millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadeleri ile değinmesinin ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 11 gün olması için karar alındı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, 11 GÜN OLDU MU?
Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek. Buna göre 11 günlük tatil için uygulanması gereken süreçler şu şekilde olacak;16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.
Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;
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Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.
Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.