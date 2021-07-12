Bayram tatili 11 gün oldu mu, birleşti mi? Bayram tatili belli oldu mu, 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, 11 GÜN OLDU MU? Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek. Buna göre 11 günlük tatil için uygulanması gereken süreçler şu şekilde olacak;16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.







Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;



