Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatil 9 gün olur mu? Resmi Gazete detayları

Bayram tatili kaç gün sorusu ile Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yaklaşan bayram öncesi vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Mübarek Kadir Gecesi'nin idrak edilmesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Diyanet takvime göre bayram mayıs başında idrak edilecek. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı sonrası 2 Mayıs'ta bayramın 1. günü gerçekleşecek. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi halinde tatil 9 güne çıkabilecek. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte, ayrıntılar.