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Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatil 9 gün olur mu? Resmi Gazete detayları

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Bayram tatili 9 gün olur mu ve birleşecek mi sorusu, Ramazan Bayramının hafta içine gelmesi dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde gelmeye başladı. 1 Mayıs İşçi Bayramının Pazar günü ve Ramazan ayının son günü olması akabinde 3 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte toplam 4 gün tatil resmi tatil olmuş olacak. Peki, bu durumda bayram tatili 9 gün olur mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/4Bayram tatili birleşecek mi Bayram tatil 9 gün olur mu Resmi Gazete detayları

Bayram tatili kaç gün sorusu ile Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yaklaşan bayram öncesi vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Mübarek Kadir Gecesi'nin idrak edilmesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Diyanet takvime göre bayram mayıs başında idrak edilecek. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı sonrası 2 Mayıs'ta bayramın 1. günü gerçekleşecek. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi halinde tatil 9 güne çıkabilecek. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte, ayrıntılar.

2/4RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. 

3/4BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

4/4Bayram tatili birleşecek mi Bayram tatil 9 gün olur mu Resmi Gazete detayları

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir. 

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