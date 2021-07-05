Bayram tatili 11 gün mü olacak? Gözler o toplantıda
Bayram tatili 11 gün olacak mı sorusu bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı dolayısıyla gündemde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri, aşılama süreci, turizm faaliyetleri gibi pek çok konunun konuşulacağı Kabine Toplantısı için bir diğer gündem ise bayram tatilinin 11 gün olup olmayacağı hususu olacak. Peki, bayram tatili 11 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Bayram tatili 11 gün olacak mı sorusu, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan karar sonrası netlik kazanacak. Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi beklenen bayram tatilinin uzatılması hususu, akşam saatlerinde netlik kazanacak. Peki, bayram tatili nasıl 11 gün olabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLACAK MI?
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.
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Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.