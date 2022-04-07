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Bayram ne zaman, kaç gün, tatil 9 gün olacak mı? İşte Ramazan Bayramı tatilinin tarihi

#Ramazan Bayramı#Tatil#Arefe Günü

Bayram tatili, Ramazan ayı devam ederken vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Bu yıl 2 Nisan'da başlayan rahmet ve bereket mevsimi 11 ayın sultanı ramazan ayı 81 ilde oruç ibadetleri ile idrak ediliyor. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen Kadir Gecesi'nin ardından bayram hazırlıkları başlayacak. Mayıs ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşerek 9 gün olması yönünde beklentiler de arttı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil 9 gün olacak mı? İşte, 2022 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilgiler.

1/6Bayram ne zaman, kaç gün, tatil 9 gün olacak mı İşte Ramazan Bayramı tatilinin tarihi

Bayrama sayılı günler kala gözler bayram tatiline çevrildi. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın sevincini yaşayacak olan İslam alemi bu yıl son orucunu 1 Mayıs'ta a arefe günü ile tutacak. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre bayramın birinci günü ise 2 Mayıs olacak. Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden dolayı Ramazan Bayramı tatili 4 gün olacak.

2/6RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/6RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

4/6KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

5/6KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

6/6Bayram ne zaman, kaç gün, tatil 9 gün olacak mı İşte Ramazan Bayramı tatilinin tarihi

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

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#Ramazan Bayramı#Tatil#Arefe Günü