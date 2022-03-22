Bayram ne zaman? İşte 2022 Ramazan ve Kurban Bayram tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimini paylaştı. Yayınlanan takvime göre, Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.