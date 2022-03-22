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Bayram ne zaman? İşte 2022 Ramazan ve Kurban Bayram tarihleri

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On bir ayın sultanı Ramazan'a kısa bir süre kala 2022 bayram tarihleri de gündeme geldi. Ramazan ayının ilk orucu bu yıl nisan ayında tutulacak, Ramazan Bayramı ise mayıs ayında idrak edilecek. Peki, yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan ve Kurban Bayram tarihleri

1/3Bayram ne zaman İşte 2022 Ramazan ve Kurban Bayram tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimini paylaştı. Yayınlanan takvime göre, Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

2/3Bayram ne zaman İşte 2022 Ramazan ve Kurban Bayram tarihleri

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3Bayram ne zaman İşte 2022 Ramazan ve Kurban Bayram tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

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