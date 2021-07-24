Bayram ne zaman bitecek? Kurban Bayramı tatili ne zaman son? İşte son gelişmeler!

Kurban Bayramı tatili hakkında detayları Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamıştı. Resmi Kurban Bayramı tatili 19 Temmuz Pazartesi günü başladı. Öte yandan pek çok vatandaş kendi imkanlarıyla, bunun öncesindeki hafta sonu tatilleri ile 15 Temmuz resmi tatilini de birleştirerek tatile çıktı. İşte, 2021 Kurban Bayramı bitiş tarihi...