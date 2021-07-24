Bayram ne zaman bitecek? Kurban Bayramı tatili ne zaman son? İşte son gelişmeler!
'Bayram ne zaman bitecek?' sorusu vatandaşlarca sorgulanıyor. Bu yılın Kurban Bayramı hakkındaki tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Her yıl olduğu gibi 2021'de de ibadetlerini eksiksiz yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu yıl sona ereceği tarihi sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
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Kurban Bayramı tatili hakkında detayları Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamıştı. Resmi Kurban Bayramı tatili 19 Temmuz Pazartesi günü başladı. Öte yandan pek çok vatandaş kendi imkanlarıyla, bunun öncesindeki hafta sonu tatilleri ile 15 Temmuz resmi tatilini de birleştirerek tatile çıktı. İşte, 2021 Kurban Bayramı bitiş tarihi...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler listesine göre, Kurban Bayramı'nın son günü 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Bakanlar Kurulu'nun kararı ile bu yıl 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatili pazartesi gününe kadar sürecek. Beklentiler tatilin 11 güne çıkarılacağı yönünde olsa da tatilin 9 gün olacağı kararlaştırıldı.
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2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Tatilin 26 Temmuz'da biteceği bildirildi. Buna göre, 26 Temmuz Pazartesi günü kamu çalışanları mesaiye başlayacaklar.