Bayram ne zaman, bayram tatili kaç gün ve hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili 2021 bilgileri

Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün sürecek. Arefe gününün yarım gün olarak addedilmesi dolayısıyla kamu çalışanları için idari izin verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece yarım günlük idari izinle birlikte kamu çalışanlarının 9 günlük tatil hakkını elde olacağını ifade etti. Bayram tatili hangi gün başlayacak sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili 17 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 25 Temmuz Pazar günü sona erecek. İşte, bayram tatili hakkında detaylı bilgiler;