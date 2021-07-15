Bayram ne zaman, bayram tatili kaç gün ve hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili 2021 bilgileri
Bayram tatili ne zaman ve kaç gün olacak sorusu bir süredir milyonlarca vatandaşın aklında soru işaretini oluşturuyordu. Bu yıl bayram tatilinin 19 Temmuz Pazartesi günü arefe ve 20-21-22-23 Temmuz Cuma günü ise 4 günü oluşturması dolayısıyla hafta sonlarının da eklenerek 9 gün olarak kabul edilmesi, geniş kitlelerce bekleniyordu. Ancak Kurban Bayramı tatili için bir diğer beklenti ise 15 Temmuz Perşembe günü ile birleştirilip 11 güne çıkarılmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası bayram tatili için önemli açıklamalarda bulundu. İşte, bayram ne zaman ve hangi gün başlayacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler
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Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün sürecek. Arefe gününün yarım gün olarak addedilmesi dolayısıyla kamu çalışanları için idari izin verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece yarım günlük idari izinle birlikte kamu çalışanlarının 9 günlük tatil hakkını elde olacağını ifade etti. Bayram tatili hangi gün başlayacak sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili 17 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 25 Temmuz Pazar günü sona erecek. İşte, bayram tatili hakkında detaylı bilgiler;
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;
"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum.Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
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16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.
Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;
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İSTEYEN YILLIK İZİN İLE 11 GÜNE ÇIKARABİLECEK
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.