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Gündem
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 08:08,

Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1. günü hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramla uğurlanacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle 81 ilde bayram evlerde geçecek. Ancak çalışan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bu yılki takvime göre Ramazan Bayramı'nın bir kısmı hafta sonuna denk geliyor. Peki, Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1. günü hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

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Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için sayılı gün kaldı. Arefe gününden itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hazırlıklar erkenden başladı. İhtiyaçlarını kısıtlamalar başlamadan gidermek isteyen vatandaşlar, market ve pazar ziyaretlerini gerçekleştirirken; çalışanlar bayramın sona ereceği yani mesailerinin başlayacağı günü merak ediyor. Peki, Bayram ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Nisan'da ilk orucunu tutan Müslümanlar, 23 Mayıs'ta arefe sabahına uyanacak ve son oruçlarını tutacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise idrak edilecek.

3BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün
26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün
Böylece hafta sonu ile birlikte bayram tatili 4 gün olacak.

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