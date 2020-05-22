Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1. günü hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için sayılı gün kaldı. Arefe gününden itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hazırlıklar erkenden başladı. İhtiyaçlarını kısıtlamalar başlamadan gidermek isteyen vatandaşlar, market ve pazar ziyaretlerini gerçekleştirirken; çalışanlar bayramın sona ereceği yani mesailerinin başlayacağı günü merak ediyor. Peki, Bayram ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?