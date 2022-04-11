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BAYRAM NE ZAMAN? Arefe günü hangi gün? Ramazan Bayramı 2022 tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu

#Ramazan Bayramı#Diyanet#Bayram Tatil

Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu, mübarek Ramazan-ı Şerif devam ederken oruç ibadetini idrak eden Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. 2 Nisan'da başlayan rahmet ve bereket mevsimi 11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle, şimdiden tatil planlarını yapacak olanlar, bayramın hangi gün başlayıp hangi gün biteceğine odaklandı. Diğer yandan mayıs ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşerek 9 gün olması yönünde beklentiler de arttı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte, 2022 Ramazan Bayramı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5BAYRAM NE ZAMAN Arefe günü hangi gün Ramazan Bayramı 2022 tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu

Bayram tatilinin hangi günlerde olduğu, 2022 Ramazan ayında ilk hafta geride kalırken vatandaşların gündemine geldi. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen Kadir Gecesi sonrası bayram için hazırlıklar başlayacak. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre bayramın birinci günü ise 2 Mayıs olacak.

2/5RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/5KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

4/5KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

5/5BAYRAM NE ZAMAN Arefe günü hangi gün Ramazan Bayramı 2022 tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

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#Ramazan Bayramı#Diyanet#Bayram Tatil