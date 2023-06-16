BAYRAM NE ZAMAN 2023? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tatili ve tarihleri

Bayram ne zaman? sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları ile kurbanlık alımı hazırlıklarına başlayan vatandaşların gündemine geldi. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile açıklandı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi aya denk geldiği öğrencilerin ve çalışanların gündemine geldi. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran Salı günü olacak. Alınan karara göre Kurban Bayramı tatili ise 9 gün olarak gerçekleşecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, ayrıntılar.