Bayram namazı saat kaçta ve ne zaman? Bayram namazı saatleri 2021: Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saati 20 Temmuz
"Bayram namazı saatleri" ile "bayram namazı saat kaçta", sorusunun yanıtı belli oldu. Kurban Bayramı namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerde Diyanet tarafından yayımlandı. Buna göre 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak. Bayram namazı saati illere göre farklılık gösterebilecek. Namazın ardından mezar ziyaretleri, kurban ibadetleri yerine getirilecek. Akabinde ise pandemi şartları çerçevesinde akraba ziyaretleri gerçekleşecek. Peki, diğer illerde "bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 20 Temmuz bayram namazı saati için Diyanet bilgisi...
Bayram namazı saati ve vakti yarın kılınacak olan namaz öncesinde pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı saat aralığında kılınacak. Diyanet'in açıkladığı İzmir, Ankara, İstanbul bayram namazı saati ile birlikte camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, ibadetlerini gerçekleştirecek. 20 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'da bayram namazı 06.23, İzmir'de 06.36, Ankara'da 06.10'da kılınacak. İşte, tüm illerin bayram namazı saati ve detaylar
2021 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı saatlerinin tamamını sonraki sayfalara geçerek alfabetik sıralama ile görebilirsiniz. İşte, bazı illlerin bayram namazı saatleri;
"Adana: 06.07,
Adıyaman: 05.53,
Afyonkarahisar: 06.22,
Ağrı: 05.30,
Aksaray: 06.09,
Amasya: 05.57,
Ankara: 06.10,
Antalya: 06.25,
Ardahan: 05.28,
Artvin: 05.32,
Aydın: 06.35,
Balıkesir: 06.31,
Bartın: 06.09,
Batman: 05.42,
Bayburt: 05.40,
Bilecik: 06.21,
Bingöl: 05.42,
Bitlis: 05.37,
Bolu: 06.13,
Burdur: 06.25,
Bursa: 06.25,
Çanakkale: 06.36,
Çankırı: 06.06,
Çorum: 06.00,
Denizli: 06.30,
Diyarbakır: 05.45,
Düzce: 06.15,
Edirne: 06.32,
Elazığ: 05.48,
Erzincan: 05.44,
Erzurum: 05.37,
Eskişehir: 06.20,
Gaziantep: 05.58,
Giresun: 05.46,
Gümüşhane: 05.43,
Hakkari: 05.32,
Hatay: 06.05,
Iğdır: 05.26,
Isparta: 06.24,
İstanbul: 06.23,
İzmir: 06.36,
Kahramanmaraş: 05.59,
Karabük: 06.08,
Karaman: 06.15,
Kars: 05.28,
Kastamonu: 06.03,
Kayseri: 06.02,
Kırıkkale: 06.08,
Kırklareli: 06.29,
Kırşehir: 06.07,
Kilis: 06.00,
Kocaeli: 06.20,
Konya: 06.16,
Kütahya: 06.23,
Malatya: 05.52,
Manisa: 06.35,
Mardin: 05.44,
Mersin: 06.10,
Muğla: 06.34,
Muş: 05.38,
Nevşehir: 06.06,
Niğde: 06.07,
Ordu: 05.48,
Osmaniye: 06.03,
Rize: 05.37,
Sakarya: 06.18,
Samsun: 05.53,
Siirt: 05.38,
Sinop: 05.56,
Sivas: 05.54,
Şanlıurfa: 05.52,
Şırnak: 05.37,
Tekirdağ: 06.29,
Tokat: 05.55,
Trabzon: 05.41,
Tunceli: 05.45,
Uşak: 06.27,
Van: 05.31,
Yalova: 06.23,
Yozgat: 06.03,
Zonguldak: 06.11."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.