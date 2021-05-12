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Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 23:55 | 

13 Mayıs Bayram Namazı saatleri: Ankara, İzmir, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (Diyanet)

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan sona erdi. Ramazan Bayramı'na erişen milyonlarca Müslüman, 13 Mayıs gününün sabahında camileri doldurarak bayram namazı ibadetini gerçekleştirecek. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta eda edileceğini, Diyanet'in açıkladığı namaz saatleri tablosuna göre hatasız öğrenmek istiyor. İşte, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kılınacak bayram namazının il il saatleri... 13 Mayıs Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak. Peki, diğer illerde bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte (2021 Diyanet) il il bayram namazı saatleri...

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Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İşte 2021 il il bayram namazı saatleri ile ilgili bilgiler.

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle

2İSTANBULDA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.22'de kılınacak.

3İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10."

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Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

5Namazın ardından

Namazın ardından

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir." dedi.

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Erul, geçen yıl bayram namazlarının Kovid-19 nedeniyle camilerde kılınamadığını, hatta evlerde kılınıp kılınmaması konusunda tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

Bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde kılınamadığını belirten Erul, toplumun bir kez daha ramazanın huzuru, hazzı ve tadının teravih namazlarında olduğunu yaşayarak öğrendiğini anlattı.

Erul, ramazanın önemli geleneklerinden birinin de dost, akraba ve komşularla yapılan iftarlar olduğunu söyledi.

Bu ibadet ve geleneklerin salgın nedeniyle yapılamadığına işaret eden Erul, şunları kaydetti:

"Bu noktada millet olarak bayram sevincini yaşayabilmemiz adına şahsen bayram namazlarının kılınmasının önünün açılmasını, herhangi bir yasaklama getirilmemesini çok arzu etmekteyim. Ancak bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir. Çünkü şu anda baba ile oğul bile merhabalaşamıyor, el öpemiyor ve kucaklaşamıyorsa, vatandaşın da gönülleri, dilleriyle bayramlaşması, selamlaşması, eskiden yapılan o bayramlaşmanın salgın sebebiyle yapılmaması uyarısında bulunmak gerekir."

"Bayram ziyaretleri askıya alınmalı"

Bünyamin Erul, camilerde cuma ve vakit namazları cemaatle kılınmaya başladığından beri maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edildiğini belirterek, "Bayram namazında bu titizliğe çok daha fazla dikkat edilecek. Bu nedenle bayram coşkusunu, bayram sevincini hep birlikte camilerde kılınacak bayram namazlarıyla yaşamamız, millet birliği ve bütünlüğü açısından da çok önemli ve yararlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bayram nedeniyle yapılan ziyaretlerin askıya alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Erul, "Son aylarda uzmanların da belirttiği gibi akrabalar, komşular arası ziyaret ve görüşmeler, Kovid-19'un bulaşmasını artırdı. Onun için eş, dost, akrabalar arasındaki ziyaretlerin bile ertelenmesi ve bayramlaşmanın bile telefonla yapılması daha uygun olacaktır. Bu mübarek gün ve gecelerde bütün niyazımız bu salgından bir an evvel kurtulup, özlediğimiz o coşkulu günlere yeniden dönmek." ifadelerini kullandı.

7 BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur.

Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

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Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

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İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.

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