Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan Bayramı namazı saati
Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı saatleri ile yanıt buldu. Her yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Müslümanlar cemaat ile beraber bayram namazını kılıyorlar. Bu yıl camilerde cemaat ile namaz kılınamayacağı için Müslümanlar bayram namazı yerine aynı saatte evlerinde duha namazını kılabilecekler. 2020 yılında İstanbul bayram namazı saati: 06:13 oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin bayram namazı saatleri…
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Bayram namazı saati, 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saati vakti merak ediliyor. Müslümanlar her yıl dini bayramlardan bir gün önce, arefe günü bu ibadeti yerine getiriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılmaya ara verildiğinden dolayı, bayram namazı vaktinde duha namazının kılınabileceği Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar tarafından duyuruldu. İşte il il bayram namazı vakti…
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İstanbul bayram namazı saati: 06:13:00 Ankara bayram namazı saati: 06:00:00 İzmir bayram namazı saati: 06:26:00 Adana bayram namazı saati: 05:57:00 Adıyaman bayram namazı saati: 05:43:00 Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12:00 Ağrı bayram namazı saati: 05:20:00 Amasya bayram namazı saati: 05:47:00 Antalya bayram namazı saati: 06:15:00 Bursa bayram namazı saati: 06:15:00 Balıkesir bayram namazı saati: 06:21:00 Bolu bayram namazı saati: 06:03:00 Çanakkale bayram namazı saati: 06:25:00 Denizli bayram namazı saati: 06:20:00 Eskişehir bayram namazı saati: 06:10:00 Kayseri bayram namazı saati: 05:52:00 Kocaeli bayram namazı saati: 06:10:00
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Mersin bayram namazı saati: 06:00:00 Trabzon bayram namazı saati: 05:30:00 Zonguldak bayram namazı saati: 06:01:00
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI? Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını açıkladı. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.
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DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?
İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)
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Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).