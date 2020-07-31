MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Kurban Bayramı namazı kılınışı (Kısa videolu anlatım)
GeriGündem Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Kurban Bayramı namazı kılınışı (Kısa videolu anlatım)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 06:05,

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Kurban Bayramı namazı kılınışı (Kısa videolu anlatım)

Bayram namazı kılınışı ile her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı sabahı da bazı vatandaşların araştırdığı husus olmaya başladı. Bayram namazı ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek olan pek çok Müslüman, yılda iki kez kılınması nedeniyle unutulabilen bayram namazı kılınışı hakkında detayları kaçırmamak için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, bayram namazı nasıl kılınır ve Kurban Bayramı namazı için okunacak dualar nelerdir? İşte, Bayram namazı kılınışı için Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı videolu bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bayram namazı kılınışı her iki bayramda da aynı şekilde gerçekleşiyor. Yalnızca niyet ederken farklılıkları bulunan bayram namazı, cemaatle kılınan namazlardandır. Kurban Bayramı namazı öncesi sabah saatlerinde araştırmalarını gerçekleştiren binlerce Müslüman, sürekli kılınan bir namaz olmadığı için zihinlerindeki bilgileri tazelemek üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? İşte, Kurban Bayramı namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu hakkında bazı bilgiler

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur. Dolayısıyla bayram namazının kılınışı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

2
Abone Olgoogle-news

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

3
Abone Olgoogle-news

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4
Abone Olgoogle-news

4) Burdan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi