Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Kurban Bayramı namazı kılınışı (Kısa videolu anlatım)
Bayram namazı kılınışı ile her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı sabahı da bazı vatandaşların araştırdığı husus olmaya başladı. Bayram namazı ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek olan pek çok Müslüman, yılda iki kez kılınması nedeniyle unutulabilen bayram namazı kılınışı hakkında detayları kaçırmamak için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, bayram namazı nasıl kılınır ve Kurban Bayramı namazı için okunacak dualar nelerdir? İşte, Bayram namazı kılınışı için Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı videolu bilgiler
Bayram namazı kılınışı her iki bayramda da aynı şekilde gerçekleşiyor. Yalnızca niyet ederken farklılıkları bulunan bayram namazı, cemaatle kılınan namazlardandır. Kurban Bayramı namazı öncesi sabah saatlerinde araştırmalarını gerçekleştiren binlerce Müslüman, sürekli kılınan bir namaz olmadığı için zihinlerindeki bilgileri tazelemek üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? İşte, Kurban Bayramı namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu hakkında bazı bilgiler
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur. Dolayısıyla bayram namazının kılınışı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
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