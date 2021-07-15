Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Diyanet bilgisi ile Kurban Bayramı namazı kılınışı
Bayram namazı kılınışı Kurban Bayramı’na az bir zaman kala namaz ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan Müslümanların gündemine geldi. Yalnızca niyet ederken farklılıkları bulunan bayram namazı, cemaatle kılınan namazlar arasında yer alıyor. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınan bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabiliyor. Dini kaynaklara göre, bayram namazında niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikrediliyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte, Kurban Bayramı namazının kılınış ile ilgili ayrıntılar.
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Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, sorusu vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram namazı unutulabilen bir namaz olduğu için bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
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BAYRAM NAMAZINDA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur. Dolayısıyla bayram namazının kılınışı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
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2. Rekat İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir .Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.
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BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?
Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.