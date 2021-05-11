Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? İşte bayram namazının kılınışı
Bayram namazının nasıl kılınacağı, bayrama az bir zaman kala gündeme geldi. Bayram namazı ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar aynı zamanda Diyanet bilgisi ile evde bayram namazının kılınış bilgilerine de odaklandı. 2 hafta önce açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu bilgiler ile camilerde ibadetlerini ifa edecek olanlar da bayram namazının kılınışa göre ibadetlerine yön verecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? İşte, Ramazan Bayramı namazının kılınışı ile ilgili ayrıntılar.
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Bayram namazı evde kılınır mı sorusunun yanıtı Diyanet'in açıklamaları ile yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz.” dedi. Bu bilgiler kapsamında bayram namazı sosyal mesafe kuralları ile camilerde kılınacak. Diyanet bilgisine göre Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlilerimiz namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
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1. Rekat
• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
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• İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
• İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
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• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.