Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı namazı için önemli detay!
Bayram namazı kılınacak mı? sorusu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gündemdeki yerini aldı. Her bayram cemaatle beraber kılınan bayram namazı geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda pandemi nedeniyle kılınamamıştı. Bayram namazı ibadeti, bayramın ilk günü cemaatle birlikte yapılıyor. Kurban Bayramı için alınan önlemler belli olurken gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte, Kurban Bayramı namazıyla ilgili detaylar..
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Bayram namazı kılınacak mı sorusu, Kurban Bayramı'na artık sayılı gün kalmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde kılınacak olan bayram namazı, ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında büyük önem arz edecek. İşte, bayram namazı kılınacak mı sorusuna yönelik bazı cevaplar
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BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namazı hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, önemli bir açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu. Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'na yönelik uyarıları şu şekilde;
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Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.
Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir.
Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.
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Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
30 Temmuz Perşembe (Arefe Günü-Yarım Gün-) 31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün) 1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 2.Gün) 2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 3.Gün) 3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 4.Gün)