Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı namazı için önemli detay!

Bayram namazı kılınacak mı sorusu, Kurban Bayramı'na artık sayılı gün kalmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde kılınacak olan bayram namazı, ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında büyük önem arz edecek. İşte, bayram namazı kılınacak mı sorusuna yönelik bazı cevaplar



