Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı için bayram namazı detayları!

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan Bayramı için büyük öneme sahip ibadetlerdir. Bayramın başlangıcı anlamına gelen bayram namazı ibadeti, bayramın ilk günü cemaatle birlikte yapılır. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda pandemi nedeniyle bayram namazı kılınması uygun görülmemiş ve camilerde bayram namazı kılınamamıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmak mümkün olacak mı? İşte, yetkili isimlerin bu konu yapmış oldukları açıklamalar