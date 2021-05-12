MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayram namazı serbest mi? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet'in kararı
GeriGündem Bayram namazı serbest mi? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet'in kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 08:57 | 

Bayram namazı serbest mi? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet'in kararı

Bayram namazı serbest mi? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? sorularına yanıt Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasıyla yanıt buldu. Bayram namazı ile ilgili alınan karar bayramın ilk gününe kısa bir süre kala yeniden gündeme geldi. Tam kapanma döneminde bayram namazı için cami ziyaretinde bulunacak vatandaşlar, bayram namazının serbest olup olmadığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bayram namazıyla ilgili açıklama yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, corona virüsü tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruya cevap verdi. Diyanet İşleri Başkanlı ise, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

2

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

3Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

4Bayram ziyaretleri askıya alınmalı

"Bayram ziyaretleri askıya alınmalı"

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, Bünyamin Erul, camilerde cuma ve vakit namazları cemaatle kılınmaya başladığından beri maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edildiğini belirterek, "Bayram namazında bu titizliğe çok daha fazla dikkat edilecek. Bu nedenle bayram coşkusunu, bayram sevincini hep birlikte camilerde kılınacak bayram namazlarıyla yaşamamız, millet birliği ve bütünlüğü açısından da çok önemli ve yararlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

5

Bayram nedeniyle yapılan ziyaretlerin askıya alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Erul, "Son aylarda uzmanların da belirttiği gibi akrabalar, komşular arası ziyaret ve görüşmeler, Kovid-19'un bulaşmasını artırdı. Onun için eş, dost, akrabalar arasındaki ziyaretlerin bile ertelenmesi ve bayramlaşmanın bile telefonla yapılması daha uygun olacaktır. Bu mübarek gün ve gecelerde bütün niyazımız bu salgından bir an evvel kurtulup, özlediğimiz o coşkulu günlere yeniden dönmek." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi