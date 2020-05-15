Bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı?

Milyonlarca Müslümanın merak ettiği bayram namazı ne zaman kılınacak sorusu, bayramın sonuna yaklaşılırken pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alınan konu ile ilgili son sözü Ali Erbaş söyledi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?



Bayram namazının kılınmasının da şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.Peki, bayram namazı evde kılınabiliyor mu? İşte, o detaylar...