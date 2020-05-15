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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 15:57,

Bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı?

Henüz camilerin açılma kararının verilmiş olmaması nedeniyle bayram namazı evde kılınır mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın herhangi bir açıklamasının olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, bayram namazı olacak mı? İşte, alternatif yöntemleri şimdiden araştıran vatandaşların sorguladığı bayram namazı evde kılınır hususunun detayları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde bayram namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı

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Milyonlarca Müslümanın merak ettiği bayram namazı ne zaman kılınacak sorusu, bayramın sonuna yaklaşılırken pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alınan konu ile ilgili son sözü Ali Erbaş söyledi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Bayram namazının kılınmasının da şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.Peki, bayram namazı evde kılınabiliyor mu? İşte, o detaylar...

2BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI
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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.

3BAYRAM NAMAZINDAN KADINLAR SORUMLU MUDUR
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BAYRAM NAMAZINDAN KADINLAR SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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