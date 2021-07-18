Bayram namazı kaçta kılınacak 2021? Diyanet'in bayram namazı saati İstanbul, Ankara, Adana ve tüm iller
Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Kurban Bayramına saatler kala araştırılmaya başlandı. İllere göre değişiklik göstermekte olan bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek duyuruldu. Kurban ibadetlerini gerçekleştirmeden ve eş, dost, akraba ziyaretleri öncesi bayram namazına gidecek olan Müslümanlar, namaz ibadetini yerine getirebilmek için Diyanet üzerinden bayram namazı saatini inceliyor. Peki, bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin 2021 bayram namazı saatleri…
Bayram namazı saatleri 2021, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını yapan vatandaşlar bir yandan da bayram namazı saati için araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet adresi üzerinden bayram namazı saatlerini de duyurdu.. Buna göre bayram namazı, Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36'de kılınacak. Peki, diğer illerdeki vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacak?
2021 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı saatlerinin tamamını sonraki sayfalara geçerek alfabetik sıralama ile görebilirsiniz. İşte, bazı illlerin bayram namazı saatleri;
"Adana: 06.07,
Adıyaman: 05.53,
Afyonkarahisar: 06.22,
Ağrı: 05.30,
Aksaray: 06.09,
Amasya: 05.57,
Ankara: 06.10,
Antalya: 06.25,
Ardahan: 05.28,
Artvin: 05.32,
Aydın: 06.35,
Balıkesir: 06.31,
Bartın: 06.09,
Batman: 05.42,
Bayburt: 05.40,
Bilecik: 06.21,
Bingöl: 05.42,
Bitlis: 05.37,
Bolu: 06.13,
Burdur: 06.25,
Bursa: 06.25,
Çanakkale: 06.36,
Çankırı: 06.06,
Çorum: 06.00,
Denizli: 06.30,
Diyarbakır: 05.45,
Düzce: 06.15,
Edirne: 06.32,
Elazığ: 05.48,
Erzincan: 05.44,
Erzurum: 05.37,
Eskişehir: 06.20,
Gaziantep: 05.58,
Giresun: 05.46,
Gümüşhane: 05.43,
Hakkari: 05.32,
Hatay: 06.05,
Iğdır: 05.26,
Isparta: 06.24,
İstanbul: 06.23,
İzmir: 06.36,
Kahramanmaraş: 05.59,
Karabük: 06.08,
Karaman: 06.15,
Kars: 05.28,
Kastamonu: 06.03,
Kayseri: 06.02,
Kırıkkale: 06.08,
Kırklareli: 06.29,
Kırşehir: 06.07,
Kilis: 06.00,
Kocaeli: 06.20,
Konya: 06.16,
Kütahya: 06.23,
Malatya: 05.52,
Manisa: 06.35,
Mardin: 05.44,
Mersin: 06.10,
Muğla: 06.34,
Muş: 05.38,
Nevşehir: 06.06,
Niğde: 06.07,
Ordu: 05.48,
Osmaniye: 06.03,
Rize: 05.37,
Sakarya: 06.18,
Samsun: 05.53,
Siirt: 05.38,
Sinop: 05.56,
Sivas: 05.54,
Şanlıurfa: 05.52,
Şırnak: 05.37,
Tekirdağ: 06.29,
Tokat: 05.55,
Trabzon: 05.41,
Tunceli: 05.45,
Uşak: 06.27,
Van: 05.31,
Yalova: 06.23,
Yozgat: 06.03,
Zonguldak: 06.11."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.