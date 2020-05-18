Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 19:42 , 18 Mayıs 2020 - 19:44

Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin yakın zamanda açılması öngürülürken, Ramazan Bayramı öncesi en çok merak edilen konulardan biri de bayram namazının camilerde cemaatle kılınıp kılınmayacağı idi. Söz konusu durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, bayram namazı camilerde kılınacak mı?