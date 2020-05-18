Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin yakın zamanda açılması öngürülürken, Ramazan Bayramı öncesi en çok merak edilen konulardan biri de bayram namazının camilerde cemaatle kılınıp kılınmayacağı idi. Söz konusu durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, bayram namazı camilerde kılınacak mı?
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Camilerde cemaatle namaz kılınamaması nedeniyle bir süredir camilere gidemeyen vatandaşlar, bayram namazını camilerde kılıp kılamaycaklarını merak ediyordu. Bu kapsamda son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, 'Bayram namazı camilerde kılınacak mı?' sorusunun yanıtı...
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan açıklamasında camiler hakkında da bilgi verdi. Erdoğan açıklamasında;
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"29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz." dedi.
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Erdoğan'ın açıklamasında bayram namazlarının camilerde kılınacağına dair bir bilgi verilmedi.